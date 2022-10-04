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Вторник, 4 октября 2022, 10:37 мск

Новости Екатеринбург

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Под Екатеринбургом потушили один из торфяных пожаров

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Торфяной пожар в поселке Шабровский потушен. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели продолжают ликвидировать очаги, которые находятся близ деревни Большое Седельниково. За сутки удалось потушить 2 га, но торф еще тлеет на площади в 15,5 га. Сотрудники МЧС прокладывают траншеи, разбивают очаги тления. На месте работают 113 человек и 30 единиц техники.

«В ежедневном режиме на месте пожара продолжается мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных систем», – добавили в МЧС.

Екатеринбург, Марина Иванова

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