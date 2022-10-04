Уральцы стали чаще гуглить, как найти бомбоубежище

Жители России стали чаще гуглить, как найти ближайшее к ним бомбоубежище. Рост соответствующих поисковых запросов наблюдается и на Урале – в сентябре свердловчане особенно озаботились вопросом укрытия при воздушной тревоге. Об этом свидетельствует статистика поисковика «Яндекс». Предыдущий всплеск запросов, связанных с бомбоубежищами, пришёлся на конец февраля и начало марта этого года.

В конце прошлой недели, выступая перед депутатами Госдумы и членами Совфеда, президент России Владимир Путин сказал, что США первые использовали ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки. «Кстати говоря, создали прецедент», – заметил глава государства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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