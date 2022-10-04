Полиция задержала домработницу по подозрению в квартирных кражах (ФОТО)

В Кировском районе Екатеринбурга сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнюю женщину, которая подозревается в краже денег и ценных вещей из квартир своих нанимателей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, ранее женщина приходила делать уборку к жительнице Пионерского поселка. Через какое-то время хозяйка обнаружила пропажу 50 тысяч рублей и заявила в полицию. Оперативники задержали домработницу. Сначала она не отрицала свою причастность к произошедшему, но потом заявила, что не имеет отношения к краже. Вскоре еще один ее клиент пожаловался на пропажу из квартиры часов стоимостью около 200 тысяч рублей.

В отношении фигурантки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», женщина находится под подпиской о невыезде. Полицейские полагают, что другие пострадавшие от действий домработницы могли либо не заметить пропажи, либо не придать значения исчезновению денег или имущества. Тех, у кого есть информация о возможных противоправных действиях женщины, просят позвонить по телефонам: 356-42-03 или 102 (02), а также обращаться в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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