«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Екатеринбурга в Минск

«Уральские авиалинии» с 26 октября запустят рейсы в Минск из Екатеринбурга и Перми. Полеты будут выполняться дважды в неделю из каждого аэропорта.

«Полеты с 26 октября будут по средам и воскресеньям на самолётах Airbus A320. Стоимость билетов от 7760 рублей в одну сторону и от 12600 рублей туда-обратно, – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Для посещения Беларуси не требуется виза, загранпаспорт и знание иностранных языков. Гостеприимная страна приятно удивит вас древними замками, дворцовыми комплексами, старинными церквями. Заслуживают внимания местные деликатесы: драники, картофельная бабка, колдуны, свекольный холодник, вкуснейшее мороженое и сало».

В Беларуси советуют посетить реликтовый лес «Беловежская пуща», раскопки старинного славянского поселения Берестье, двойник Христа в Ивье-де-Жанейро. А в Минске стоит побывать в Верхнем городе, Лошицкой усадьбе, Красном костеле.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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