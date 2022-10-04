Заксо потратит на пиар 1,1 млн рублей

Заксобрание Свердловской области до конца года намерено потратить на освещение своей деятельности 1,1 млн рублей.

Сведения об электронном аукционе размещены на официальном сайте госзакупок. Исполнителем должно стать федеральное информационное агентство, пишущее на общественно-политические и социально-экономические темы, с посещаемостью сайта не менее 800 тысяч пользователей в сутки. С момента заключения контракта до 20 декабря агентство должно изготовить и опубликовать 37 материалов о деятельности заксобрания объемом не менее 1000 знаков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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