В Екатеринбурге прошел энергопробег с фонариками на солнечных батареях (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловские энергетики устроили необычную акцию, чтобы привлечь внимание горожан к вопросам рационального использования ресурсов и популяризации возобновляемых источников энергии. Около 50 сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс», «Т Плюс» и других ресурсоснабжающих компаний пробежались по набережной Городского пруда, освещая себе путь фонариками на солнечных батареях.

Энергопробег с фонариками на солнечных батареях

Акция прошла в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. С инициативой выступило ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» при поддержке областного минЖКХ.

«Сознательное отношение к природе, экологичный образ жизни – это темы, которые сегодня актуальны во всем мире. Мы выбрали формат мероприятия, который притягивает людей с активной жизненной позицией, сформированным бережным отношением к энергоресурсам. Чтобы окружающие, глядя на них, больше думали о том, что энергия не появляется просто так – это работа масштабной сложной системы, и захотели сделать первый шаг в сторону энергосбережения – как минимум, в быту», – пояснил «Новому Дню» Василий Фадеев, директор Института энергосбережения.

Такой подход разделяют все участники энергопробега. Руководитель пресс-службы «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Волкова рассказала, что приоритетной задачей компании является популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрение современных технологий. «Компании группы «Т Плюс» – Свердловский филиал «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» ежегодно принимают активное участие в мероприятиях всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче: проводят интерактивные занятия и встречи со школьниками и детсадовцами, устраивают конкурсы рисунков, организуют экскурсии на производственные объекты предприятия для студентов», – добавила она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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