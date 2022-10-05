На Среднем Урале продолжает гореть более 200 гектаров леса

В Свердловской области сегодня зарегистрировано 11 природных пожаров на площади 208 гектаров. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в нескольких районах.

В департаменте информполитики губернатора сообщили, что за прошедшие сутки огнеборцам удалось сократить площадь пожаров на 180 гектаров. Сегодня на ликвидации возгораний работают 130 специалистов авиалесоохраны, лесничеств и арендаторов, а также задействовано 36 единиц специализированной лесопожарной техники. Они тушат пожары в Артемовском, Красноуральском, Сосьвинском городских округах, а также в Алапаевском, Байкаловском, Ирбитском, Режевском и Тугулымском лесничествах.

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону: 8-800-100-94-00. Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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