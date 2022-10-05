Тепло продержится на Урале еще две недели

Теплая погода в Екатеринбурге продержится еще около двух недель, и только к 20-м числам октября в уральской столице существенно похолодает. Тогда же, по прогнозу синоптиков, начнутся постоянные осадки.

По данным Гидрометцентра России, в четверг и пятницу ожидается до +10…+12 градусов днем, будет пасмурно, возможны небольшие дожди. Самым холодным днем недели станет суббота – в этот день столбики термометров поднимутся только до +9, но уже в воскресенье выглянет солнце и будет +12 °C, а в понедельник ожидается +14°.

По информации «Гисметео», такая погода простоит до конца следующей недели, и лишь к следующему уикенду немного похолодает – днем воздух будет прогреваться только до +9 °C, но будет по-прежнему ясно.

Условное тепло простоит до 20 октября, а после начнется резкое похолодание, заморозки до нуля и первые минусовые температуры в светлое время суток. Пройдут дожди и мокрый снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

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