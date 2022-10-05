Езда без прав и на неисправных авто. ГИБДД опубликовала итоги проверки такси

Госавтоинспекция проверила екатеринбургских таксистов. Всего за один день было пресечено 181 нарушение. Чаще всего таксисты не имели специального разрешения на перевозку пассажиров – за день обнаружилось 35 таких случаев. Неисправными оказались 60 машин, за что привлекли к ответственности их водителей.

«В ходе одного из рейдов полицейские выявили 43-летнего водителя, который ранее был лишен права управления транспортными средствами. Госавтоинспекторы передали материалы в суд для вынесения процессуального решения о назначении наказания», – сообщили в пресс-службе екатеринбургской ГИБДД.

Там добавили, что треть от общего числа нарушителей – 59 человек – оказалась иностранцами. Их проверили также на предмет законности пребывания в России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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