В уральском селе шесть лет не могут расселить аварийный дом

Пенсионерка из Байкаловского сельского поселения уже много лет живет в аварийном доме, под угрозой обрушения. Администрация обещает переселить ее, но только через несколько лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в июне 2016 года местные власти признали дом пенсионерки непригодным для проживания, но не установили сроки для предоставления ей нового жилья. Прокуратура внесла представление, после которого администрация постановила расселить дом до 31 декабря 2028 года.

Проверка выяснила, что жить в аварийном доме опасно для жизни и здоровья, а при таких обстоятельствах срок отселения до 2028 года не может считаться разумным. Надзорное ведомство выразило администрации протест. Тогда местные власти изменили сроки на 31 декабря 2024 года, но такое решение прокуратуру также не удовлетворило.

Прокурор подал иск в Ирбитский районный суд с требованием установить разумный срок расселения аварийного дома. Суд требование удовлетворил в полном объеме, исполнение его решения находится на контроле прокуратуры.

Байкаловский район, Елена Владимирова

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