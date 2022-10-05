Школьники-хулиганы становятся директорами и охранниками

В России провели соцопрос, чтобы узнать, кто вырастает из школьных хулиганов. Как сообщили в пресс-службе сервиса Superjob, оказалось, что россияне с доходом от 80 тысяч рублей имели двойки за поведение куда чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше.

«Самыми примерными в выпускных классах были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте – медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи», – рассказали в пресс-службе сервиса.

В числе самых «хулиганских» оказались программисты, системные администраторы, инженеры, топ-менеджеры и директора, а также водители и охранники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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