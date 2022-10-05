Электронные права жителей Свердловской области не заинтересовали

Жители Среднего Урала не торопятся обзаводиться электронными водительскими правами – по крайней мере пока. В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области «Новому дню» рассказали, что до сих пор никто электронный вариант удостоверения инспекторам не предъявлял, уральцы предпочитают бумажный вариант, по старинке.

Возможность пользоваться электронными правами появилась с 1 октября. Их можно загрузить через приложение «Госуслуги авто», там генерируется QR-код, его можно показывать сотрудникам ГИБДД для проверки. Но пока все это работает в стадии эксперимента, иметь при себе традиционные права все равно надо. Штраф за забытые права – 500 рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»