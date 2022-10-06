Москвич и мигрант тайно майнили криптовалюту в клубах Екатеринбурга

Житель Москвы и гражданин Киргизии тайно поставили на компьютеры в игровых клубах Екатеринбурга программы для майнинга криптовалюты. Программы запускались только тогда, когда компьютеры находились в спящем режиме, и автоматически вносили изменения в настройки. Обнаружилось это не сразу.

«Владелец одного из игровых салонов обратил внимание, что техника перегревается, тратит значительную часть вычислительных возможностей на посторонние процессы и работает на пределе. Он обратился за помощью в органы внутренних дел», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники отдела «К» свердловского ГУ МВД обследовали компьютеры и обнаружили вредоносные программы. Такие же нашлись еще в пяти клубах. Затем полиция установила подозреваемых, 21-летнего организатора группы, жителя Москвы, задержали в одном из клубов, он признался. Его подельник, гражданин Киргизской Республики, успел скрыться. Позже его задержали на родине за другое преступление, сейчас он в колонии.

«Задержанному москвичу предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной статьями 272 и 273 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – отметила Ирина Волк.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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