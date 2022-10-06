На кассы магазинов возвращаются защитные экраны

В магазины Екатеринбурга возвращаются защитные экраны. Как передает корреспондент «Нового Дня», их установили в «Магните» в ТЦ «Академический», кассир подтвердила, что экраны снимали, но теперь по указанию руководства вернули. Аналогичные экраны есть также и в других магазинах этой сети, а также в некоторых магазинах «Монетка».

Защитные экраны в магазинах были обязательным требованием весной 2020-го. Затем, по мере ослабления ограничений, их постепенно убирали. За последние сутки в Свердловской области выявлено 782 случая коронавируса, скончался 1 человек. Заболеваемость несколько упала, с начала сентября регистрировалось более полутора тысяч случаев в день, а к концу месяца – более двух тысяч.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»