На защиту свердловской природы направят 9 млрд рублей

До 2027 года в Свердловской области потратят более 9 млрд рублей на мероприятия, связанные с защитой лесов и водоемов. Такое решение приняло сегодня правительство региона.

Как сообщает ДИП, 4,3 млрд рублей пойдет на развитие лесного хозяйства: комплексную систему охраны лесов, приобретение лесопожарной техники, лесовосстановление, формирование запаса семян лесных растений и выращивание посадочного материала.

Более 1,4 миллиарда рублей выделено на развитие водохозяйственного комплекса, из них 1,1 миллиарда рублей – на капремонт плотин.

Кроме того, в госпрограмме заложены средства на контроль состояния атмосферного воздуха, экологический и радиационный мониторинг. Будет продолжено развитие особо охраняемых природных территорий областного значения, развитие экологического туризма, зарыбление водоемов.

Напомним, в настоящее время в Свердловской области с привлечением средств федерального бюджета идут работы по реабилитации Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, рекультивации полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге и несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов в Арамили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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