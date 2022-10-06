На защиту свердловской природы направят 9 млрд рублей

До 2027 года в Свердловской области потратят более 9 млрд рублей на мероприятия, связанные с защитой лесов и водоемов. Такое решение приняло сегодня правительство региона.
Как сообщает ДИП, 4,3 млрд рублей пойдет на развитие лесного хозяйства: комплексную систему охраны лесов, приобретение лесопожарной техники, лесовосстановление, формирование запаса семян лесных растений и выращивание посадочного материала.
Более 1,4 миллиарда рублей выделено на развитие водохозяйственного комплекса, из них 1,1 миллиарда рублей – на капремонт плотин.
Кроме того, в госпрограмме заложены средства на контроль состояния атмосферного воздуха, экологический и радиационный мониторинг. Будет продолжено развитие особо охраняемых природных территорий областного значения, развитие экологического туризма, зарыбление водоемов.
Напомним, в настоящее время в Свердловской области с привлечением средств федерального бюджета идут работы по реабилитации Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, рекультивации полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге и несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов в Арамили.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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