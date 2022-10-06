Центробанк предупреждает о мошенниках с удостоверениями Банка России

Мошенники выманивают деньги у граждан, показывая им поддельные удостоверения сотрудников Центрального банка. Схема стала использоваться все чаще.

Сначала жертве звонят и сообщают сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте. Затем направляют ему в мессенджер или на электронную почту изображение поддельного удостоверения сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Причем фамилии могут быть указаны настоящих сотрудников – их можно найти на сайте ЦБ РФ. Таким образом мошенники входят в доверие к клиенту банка, после чего «обрабатывают» его, чтобы оформить кредит или заставить перевести деньги.

«Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. Если поступил звонок от «сотрудника Центробанка» или подобное сообщение в мессенджере, необходимо прервать общение. Чтобы убедиться, что с вашими деньгами все в порядке, позвоните в свой банк по номеру, указанному на официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», – посоветовал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Екатеринбург, Марина Иванова

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