Горбольница № 23 получила от председателя медицинской фракции новый автомобиль

Руководитель медицинской фракции подарил новый автомобиль Lada Granta Центральной городской клинической больнице № 23. Он будет использоваться для выездов медиков службы неотложной помощи к пациентам на дом.

Осенью врачи отмечают рост заболеваемости жителей сезонными вирусными инфекциями, в сутки фельдшерам горбольницы № 23 поступает до 100 вызовов. Чтобы успеть к пациентам, медикам приходилось ходить пешком, так как транспорта в больнице не хватало.

«Передал новую машину российского производства подшефной больнице, так я решил сразу несколько задач. Первая – поддержал отечественного производителя, вторая – помог нашим медикам, которые смогут комфортно выезжать к пациентам, третья – продолжаю заботиться о здоровье граждан», – рассказал председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Отметим, что это уже вторая машина, которую передал больнице руководитель депутатской группы, в прошлом году Алексей Андреевич подарил ЦГКБ № 23 Lada Largus.

«Подаренные автомобили, конечно, нам очень помогают, позволяют обслужить большее количество людей на территории. К тому же, новый транспорт даёт возможность быть более уверенными в его надёжности, отсутствии поломок и доступности запчастей. Ранее мы были вынуждены арендовать специальный транспорт, а именно машины такси», – рассказал Анатолий Грачёв, заведующий поликлиникой ЦГКБ № 23.

В парке службы неотложной помощи больницы № 23 теперь четыре автомобиля.

Напомним, что сегодня в медицинскую фракцию входит 16 депутатов городской думы Екатеринбурга. Они на постоянной основе помогают больницам города. Передают необходимое оборудование, транспорт, помогают делать ремонт, на эти цели они потратили более 19 млн рублей, привлеченных от благотворителей и бизнеса города и собственных средств. Депутаты совместно с медицинскими учреждениями проводят выездную диспансеризацию и вакцинацию. При их помощи прошли обследование более 7 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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