На Урале появились такси-вертолеты

Жителям Перми предложили новую транспортную услугу – полет на такси-вертолете.

Улететь можно в административные центры соседних регионов: Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Казань и Тюмень. Как сообщает портал «Мой город – Пермь», новую услугу запустила компания DreamJet. Салон вертолета рассчитан на 6 пассажиров, перелеты выполняются на Airbus H135. Максимальное расстояние – 620 км.

Заинтересованные горожане уже выяснили, что полет от Перми до Екатеринбурга будет стоить 1 млн 220 тысяч рублей, вне зависимости от числа пассажиров – один полетит человек или шестеро.

Пермь, Екатеринбург, Елена Владимирова

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