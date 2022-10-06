Отчима, который до смерти забил ремнем 5-летнюю падчерицу, отправили на 8,5 лет в колонию

В Екатеринбурге суд признал виновным 28-летнего мужчину, который в январе до смерти избил 5-летнюю падчерицу. Отчим бил девочку руками и ремнем с металлической пряжкой за то, что она приходила домой в грязной одежде и по-детски обманывала. В колонии строгого режима обвиняемый проведет 8,5 лет.

Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года 28-летний мужчина был дома, в комнате на улице Московской. Из-за личной неприязни он жестоко избил 5-летнюю падчерицу: отчим нанес ей много ударов руками, а также ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка тут же скончалась.

В УМВД России по Екатеринбургу рассказказали, что мужчина нигде не работал, жил на зарплату супруги. Он посетовал, что все дела по дому легли на его плечи. Из-за этого он стал срываться на своей 5-летней падчерице. Мужчина заявил, что ребенок не слушался, приходил домой в грязной одежде, по-детски обманывала, а еще мешала играть в компьютер. Поэтому периодически отчим воспитывал девочку ремнем.

Согласно заключению экспертного исследования, обвиняемый каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством или иным болезненным состоянием психики не страдал и в настоящее время не страдает, в связи с чем в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Отчиму назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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