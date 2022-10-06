«Уральские авиалинии» почти закончили возвращать деньги за отмененные весной рейсы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» обработала 98% заявок на возврат денег за отмененные весной рейсы. Оставшиеся 2% заявок были составлены с ошибками, пассажиров просят предоставить корректные данные.

«По итогам 9 месяцев 51,5 тысячи клиентов уже получили деньги в полном объеме, что составляет 98% обращений от общего количества поступивших заявок (52 343). На текущий момент осталось около 2% заявок, по которым ведется непрерывная работа. Все эти оставшиеся 829 заявок обработаны, но для финального платежа не хватает одного или нескольких данных», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Чаще всего ошибки в заявках одинаковые: нет, либо некорректно указаны реквизиты или ФИО пассажира; нет, либо некорректно оформлено согласие; оплата проводилась по международной карте и так далее.

Пассажиров просят проверить спам в своих электронных почтовых ящиках, чтобы не потерять письмо от авиакомпании с просьбой указать корректные данные. Удалять эти письма, либо менять тему письма тоже не нужно, тогда работа по возвратам завершится быстрее.

Напомним, в марте 2022 года из-за введенных в отношении авиаотрасли санкций многие российские авиакомпании были вынуждены отменить рейсы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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