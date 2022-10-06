Баскетбольный клуб УГМК проведет домашнюю игру 7 октября – вход будет бесплатный

7 октября в 18:30 баскетбольный клуб УГМК проведет первую домашнюю игру на обновленном паркете ДИВСа.
Несколько месяцев «лисицы» провели в ожидании нового сезона и наконец-то они встретятся с болельщиками лицом к лицу. В рамках PARI Чемпионата России – Премьер-лига лисицы сыграют с баскетбольным клубом «Самара».
«Матч-открытие на обновленной площадке ДИВСа – это не только классный паркет и трибуны, но и крутое шоу, выступление группы поддержки «Funny foxes» и розыгрыш подарков! Гостей просят приходить заранее, чтобы успеть принять участие во всех активностях», – уточняют в пресс-службе БК.
В честь открытия сезона, в социальных сетях БК УГМК, проводится розыгрыш ценных подарков, болельщиков приглашают принять участие.
Игра начнется в ДИВСе 7 октября, в 18:30, вход будет свободный.
Екатеринбург, Елена Васильева
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