Спор о тайне перевала Дятлова довел двух видеоблогеров до суда

Между двумя блогерами, изучавшими историю гибели группы Дятлова, произошел конфликт, который пришлось разрешать в судебном порядке.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в 2021 году блогеры Алексей и Олег поспорили о причинах трагедии на перевале Дятлова. В феврале 2021 года на канале Алексея появилась стрим-трансляция «Перевал Дятлова. Поговорим о моей версии», в ходе которой Алексей нелицеприятно выразился в адрес Олега. Стрим длился более 2 часов и собрал внушительное количество просмотров. Олег посчитал себя оскорбленным, оклеветанным и обратился с заявлением в полицию. Там ему в возбуждении уголовного дела отказали.

Тогда он подал в Тавдинский районный суд иск о защите чести, достоинства и возмещении компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также потребовал опровержения. Поскольку высказывания Алексея об оппоненте не содержали конкретных фактов, суд признал их субъективным мнением ответчика о личности истца, которое не требует опровержения. В то же время эти слова носили оскорбительный характер, что причинило истцу нравственные страдания. Но, по мнению суда, раз истец позиционирует себя блогером, он должен был учитывать подобную возможность. Моральный ущерб Олега оценили в 5 тысяч рублей. Он с этим не согласился и подал апелляцию. Свердловский облсуд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Решение первой инстанции было признано законным и обоснованным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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