В Екатеринбург привезли хендмейд со всей страны (ФОТО)

В Екатеринбурге открылась выставка-ярмарка «Иван-да-Марья». Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие проходит на Горького, 4а. На площадку свезли хендмейд со всей страны – мыло, одежду, в том числе в стиле а ля рус, игрушки, украшения, посуду и т.д. Также на выставке продают продукты питания, в том числе ремесленные сыры, варенье, мед и чай, проводят тематические мастер-классы, в том числе по гончарному искусству.

Посмотреть на выставку-ярмарку можно в фоторепортаже РИА «Новый День».

Екатеринбург, Елена Васильева

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