В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных за рулем

В Екатеринбурге с пятницы по воскресенье пройдут очередные массовые проверки водителей. Госавтоинспекторы будут выявлять пьяных за рулем, а также водителей, лишенных прав.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением ПДД, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 000 рублей, – напомнили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. – Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови».

Добавим, что за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения наступает уже уголовная ответственность, за которую суд может назначить штраф 200-300 тысяч рублей, обязательные работы, либо лишение свободы до 2 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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