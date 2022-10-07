УФАС вмешалось в травлю магазина по продаже ксенона в сети

В Свердловской области УФАС пришлось вмешаться в ссору двух компаний на интернет-площадках. Магазин по продаже ксенона решил обойти конкурента нечестным способом. Компания поручила сотрудникам писать негативные отзывы на 2ГИС, «Яндексе» и «Флампе» о другом магазине, который торгует аналогичным оборудованием. Хотя фактически люди, которые писали отзывы, их услугами не пользовались.

Антимонопольщики напомнили о статье 14.1 Закона о защите конкуренции – она устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации.

Свердловское УФАС России выдало предпринимателю предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства – предприниматель обязан удалить все негативные отзывы. Но не мгновенно – срок отведен до 21 октября.

Екатеринбург, Марина Иванова

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