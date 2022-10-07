Два парашютиста получили травмы на открытии соревнований по снайпингу

Сразу два парашютиста получили травмы на открытии соревнований по снайпингу в Екатеринбурге. В церемонии открытия чемпионата были заявлены прыжки на точность, и двоим из спортсменов не удалось приземлиться на землю – они попали на асфальт.

Первый, передает «Новый День», упал на спину, по всей вероятности, повредив бедро, второй – приземлился на ногу, сломав ее. Обоим мужчинам на месте оказали первую помощь. Парашютисту, упавшему на спину, вызвали скорую.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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