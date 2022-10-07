Выходные в Екатеринбурге будут прохладными и дождливыми

Атмосферный фронт с Европейской территории России принес в Екатеринбург дождливую погоду. В выходные днем будет до +13 градусов, ночами – до +6.

«Атмосферный фронт с Европейской территории России вскоре надвинется на Урал и даст о себе знать дождями. В воскресенье и в первой половине следующей недели осадков немного, вероятны они в основном в северных районах Свердловской области и Пермском крае. Температура заметно понизится: в период 9-12 октября ночью ожидается +2…+7°, днем +8…+13°», – сообщили в Уральском гидрометцентре.

В Екатеринбурге сегодня днем будет до +11 °C, в субботу – до +12, в воскресенье – до +13. Ночами – прохладно: +4...+7 °C. Все дни ожидаются небольшие дожди, будет облачно с прояснениями.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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