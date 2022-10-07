Спрашивают про мобилизацию и куда нести гуманитарную помощь – депутат Вихарев рассказал об общении с избирателями

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной онлайн-прием избирателей. По его словам, центральной темой разговоров является СВО на Украине и связанные с нею события.

«Провёл онлайн-приём. Много звонков по военной операции и мобилизации. Одним тревожно за близких, другие хотят помочь и спрашивают, куда можно принести тёплые вещи, амуницию и продукты для солдат.

Гуманитарную помощь можно принести в мою общественную приёмную на ул. Старых Большевиков, 29. Там открыт пункт приёма. Все посылки напрямую передадим военным… Вместе поможем нашим парням», – написал депутат в соцсетях.

Всех желающих передать гуманитарную помощь будут ждать три дня в неделю: вторник, среду и четверг с 11.00 до 13.00 (Старых Большевиков, 29). Все вопросы принимаются по телефону +7 912 207-19-54.

О том, с какими еще вопросами избиратели обращаются к депутату, можно почитать здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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