Алексей Орлов бросил монетку в котлован будущей школы № 41 (ФОТО)

Сегодня в Верх-Исетском районе состоялось памятное событие: началось строительство нового здания муниципальной школы № 41 на улице Котельников. По старой традиции в котлован на удачу бросили монетки глава Екатеринбурга Алексей Орлов, и.о. министра образования Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, директор группы компаний «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и управляющий Свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Владислав Шиленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четырехэтажное здание построят в рамках концессионного соглашения. Глава города Алексей Орлов отметил, что это будет первая школа в Екатеринбурге, построенная по договору государственно-частного партнерства, с активным привлечением средств из федерального бюджета. Уже через год она сможет принять почти тысячу учеников. Градоначальник подчеркнул, что новую школу очень ждут жители растущего микрорайона. Концессионером в этом проекте выступает ГК «Атомстройкомплекс», и Алексей Орлов отметил, что в городской администрации очень рады этому, так как компания имеет большой опыт в строительстве образовательных учреждений.

И.о. министра образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что стоимость строительства объекта – 2,5 млрд рублей, из которых половину выделит федеральный бюджет, половину – региональный. Особенность концессионного соглашения – в том, что после сдачи школы в эксплуатацию «Атомстройкомплекс» еще 10 лет будет обслуживать здание, всю его инфраструктуру: водоснабжение, вентиляцию, канализацию и т.д. Подобная практика будет применяться в Екатеринбурге впервые.

Проект школы рассчитан на 1000 мест, 400 из которых предназначены для учеников начальных классов. Школу оборудуют в соответствии с высочайшими стандартами: там будут пищеблок, библиотека, мастерские (слесарная, инструментальная, столярная) и актовый зал на 600 человек. Для начальных классов предусмотрены помещения продленного дня – игровые комнаты и спальни.

Также сегодня Алексей Орлов посетил бассейн в детском саду № 348, открытый после капитальной реконструкции. Примечательно, что на занятия по плаванию сюда смогут ходить не только воспитанники детского сада, но и другие дети из ближайших микрорайонов. Бассейн будет работать до позднего вечера, чтобы как можно больше малышей могли научиться плавать. Длина бассейна – 8 метров, ширина – 3 метра, глубина – 0,7 м. На его ремонт было потрачено около 18 млн рублей внебюджетных средств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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