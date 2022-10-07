В девяти городах Свердловской области работают пункты вакцинации в торговых центрах

На Урале начался сезон простуд. Свердловчан зовут привиться от гриппа, чтобы обезопасить себя от заражения и больничных. Пункты вакцинации работают в том числе в торговых центрах – не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Привиться можно без предварительной записи.

«Обращаю внимание, что в первую очередь в вакцинации своих сотрудников должны быть заинтересованы руководители, ведь своевременная вакцинопрофилактика убережет производство от простоев в период эпидемии гриппа», – сообщил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В торговых центрах можно поставить вакцину от гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. График работы пунктов опубликован здесь, https://profilaktica.ru, а с 7 по 13 октября 2022 года они будут работать по следующему расписанию.

В Екатеринбурге

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Окей» (ул. Бабушкина, 2а) – 12 октября с 15:00 до 18:00

ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00

В Нижнем Тагиле

Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8А) – 12 октября с 15:00 до 18:00

В Асбесте

ТЦ «Небо» (ул. Ленинградская, 26/2) – 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00

В Сухом Логу

ДК «Кристалл» (ул. Юбилейная, 2) – 7 октября с 8.30 до 12:00, с 10 по 13 октября с 8.30 до 12:00

В Ирбите

Спортпавильон «Юность» (ул. Свердлова, 17А) – 11 октября с 9:00 до 14:00

Гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46) – 13 октября с 9:00 до 14:00

В Каменске-Уральском

ТЦ «Кировский» (ул. Каменская, 79) – 8 и 9 октября с 11:00 до 15:00

В Сысерти

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 13 октября с 10:00 до 13:00

В Краснотурьинске

ТЦ «Столичный» (ул. Ленинского Комсомола, 21) – 7 октября с 12:00 до 18:00, с 10 по 13 октября с 12:00 до 18:00

В п. Бисерть

ТЦ «Верный» (ул. Октябрьская, 17) – 8 октября с 9:00 до 15:00

Екатеринбург, Марина Иванова

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