Бортпроводник спас жизнь пассажиру рейса Екатеринбург-Москва

На рейсе Екатеринбург-Москва, который несколько минут назад приземлился в столичном аэропорту Домодедово, стало плохо одному из пассажиров. Мужчину спасал бортпроводник «Уральских авиалиний».

«Человеку в конце салона стало плохо, видимо, у него случился какой-то припадок – он будто громко зазевал. Соседи его быстро сообразили, что что-то не то, моментально бортпроводник подскочил, вытащил пассажира в проход, ему воды тут же принесли. Так и на посадку заходили – бортпроводник сидя, мужик этот лежа. Сразу после посадки девушка из пассажиров, не знаю, медсестра или врач она, стала тоже помощь оказывать. Сейчас ждем скорую, но мужчина уже в себя пришел», – рассказал «Новому Дню» пассажир.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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