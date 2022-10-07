Число рейсов из Екатеринбурга в Ереван увеличится до девяти в неделю

Из Кольцово в Ереван с 19 октября начнет летать новая для Урала авиакомпания FlyOne. Полеты в Армению перевозчик будет выполнять по средам и воскресеньям.

«Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял, – сообщили в пресс-службе Кольцово. – Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по средам в 06:30, по воскресеньям – в 06:15. Отправление из Еревана в Кольцово по средам и воскресеньям в 01:20. Указано местное время».

На 19 октября билет в один конец стоит от 16 тысяч рублей.

Сейчас в Ереван из Екатеринбурга летают две авиакомпании, совместно выполняя по семь рейсов в неделю. С 19 октября количество вылетов увеличится до девяти.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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