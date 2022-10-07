Начались продажи билетов на первую «Ласточку» в Красноуфимск

С 17 октября «Ласточки» начнут ходить из Екатеринбурга в Красноуфимск. Время в пути – 3 часа 20 минут – добраться можно будет на два часа быстрее, чем обычной электричкой. Свердловская пригородная компания уже открыла продажу билетов.

Электрички будут ежедневными, график публикует СвЖД, время отправления местное:

из Екатеринбурга в 10:27 и 19:37,

из Красноуфимска в 6:50 и 14:19.

Поезд будет делать остановки на станциях ВИЗ, Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка.

Стоимость поездки от Екатеринбурга до Красноуфимска – 470 рублей. Действуют все виды льгот.

Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал появление «Ласточек» до Ивделя. «Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на «Ласточке». Мы должны иметь планы – я уже думаю, даже вплоть до Ивделя. Мы должны выстроить вместе с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем до Качканара, на запад до Красноуфимска», – сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе совещания по северным территориям.

В Свердловской области «Ласточки» курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. Со 2 сентября скоростные электрички вышли на новый маршрут Екатеринбург – Качканар.

Красноуфимск, Марина Иванова

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