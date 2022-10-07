На Урале будут судить банду похитителей сигарет (ФОТО)

В Белоярский районный суд ушло уголовное дело в отношении мигрантов, которые с августа по октябрь 2021 года совершили по меньшей мере 23 тайных хищения сигарет из торговых точек.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, в общей сложности шайка из восьми мужчин в возрасте от 20 до 31 года причинила коммерсантам ущерб в размере более 2,3 млн рублей. География их деятельности включала в себя Невьянский, Зареченский, Богдановичский, Нижнесергинский Первоуральский и Нижнетагильский округа, причем злоумышленники умышленно выбирали небольшие населенные пункты в расчете на то, что в магазинах не будет ни камер слежения, ни охраны. Жили все подозреваемые в Екатеринбурге, а за его пределы выезжали только «на дело».

Действовала шайка всегда по одной и той же схеме. В ночное время воры приезжали к заранее выбранному магазину, разбивали стеклопакет входной группы камнями или ломали дверь, а затем проникали внутрь и забирали пачки сигарет из боксов над кассами. Каких-либо предпочтений злоумышленники не имели, брали все подряд, грузили похищенное в продуктовые корзины и уезжали на автомобиле, который парковали неподалеку. В среднем один такой налет длился всего 2-4 минуты. Ущерб пострадавшие индивидуальные предприниматели, как правило, оценивали в сумму порядка 100 тысяч рублей. Похищенные сигареты члены шайки продавали на рынке «Таганский ряд» своим же соотечественникам, а выручку делили поровну. Задержать подозреваемых с похищенным накануне товаром полиции удалось в Невьянском районе.

Сами обвиняемые, несмотря на предъявленные доказательства, сознались только в части эпизодов. В настоящее время семеро из них находятся в СИЗО, в отношении еще одного участника группы, единственного имеющего гражданство РФ, в качестве меры пресечения избирался запрет на занятие определенной деятельностью. Дело направлено в Белоярский районный суд для принятия решения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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