В парке Маяковского появится лыжная база

Дирекция парка Маяковского анонсировала открытие лыжной базы. «Сейчас мы на финишной прямой строительства, по плану первые тренировки начнутся уже в октябре – будет бег и подготовка к лыжному сезону. Это будет не просто прокат инвентаря, а настоящий лыжный клуб с общей физической подготовкой, образовательными семинарами, спортивными мероприятиями и многим другим», – сообщили в пресс-службе парка.

Там уточнили, что когда установится снежный покров, будет создана благоустроенная освещенная лыжная трасса длиной больше 2 километров с обновляемой лыжней.

Напомним, несколько лет назад в парке открывался «Клуб чемпионов» спортсмена Ивана Алыпова, который также анонсировал прокат инвентаря и особые тренировки, в том числе в межсезонье, однако сейчас он закрыт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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