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Суббота, 8 октября 2022, 10:45 мск

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Уральский ЛГБТ-центр признали иноагентом

В России обновили реестр организаций-иноагентов. В их число включили екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ».

В список СМИ-иноагентов включили бывшего телевизионщика, писателя Дмитрия Глуховского, а в физлица-иноагенты – рэпера Мирона Федорова, более известного как Оксимирон.

Екатеринбург, Елена Сычева

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