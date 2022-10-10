В Нижнем Тагиле поймали закладчика: за свою работу он получал 350 рублей

В Нижнем Тагиле полицейские поймали с поличным наркозакладчика. 34-летний мужчина нашел незаконную работу через интернет-магазин. Его задачей было разложить свертки с наркотиками по тайникам и сделать фото с привязкой координат. Таким образом он промышлял месяц, 30 мая кладмен в очередной раз получил 10 свертков, приехал на территорию Дзержинского района, разложил 4 свертка, сфотографировал и был задержан полицейскими.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, за каждую закладку мужчина получал по 350 рублей. Теперь в отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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