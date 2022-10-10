Женщина пришла в школу и избила чужого ребенка

Следователи Екатеринбурга начали проверку сообщения о том, что в одной из школ Екатеринбурга женщина избила ребенка.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента, для чего принимаются меры к опросу родителей пострадавшего мальчика, очевидцев и иных лиц. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение», – сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как рассказал портал e1.ru, инцидент произошел еще 30 сентября. Два семиклассника подрались на перемене, но в тот же день помирились. Один из мальчиков рассказал все маме, и она решила отомстить обидчику сына.

«Мы съездили в полицию, написали заявление, нам сказали: «В понедельник вам дадут направление на судмедэкспертизу». Состояние ребенка ухудшилось. В субботу мы вызвали скорую и уехали в «девятку», потому что сильно болела голова, у ребенка был испуг, – рассказала журналистам мать пострадавшего ребенка. – Она его прямо пинала и ногами по голове, и руками по голове била, кулаками».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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