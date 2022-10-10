Магазины косметики убирают Lamel с полок из-за веселья бренда по поводу теракта на Крымском мосту

Косметика британского бренда Lamel стала пропадать с полок российских парфюмерных магазинов. В частности, «Золотое яблоко» «Л'Этуаль» и «Рив Гош» убрали любые упоминания этой декоративной косметики из своих интернет-магазинов. Сейчас поиск этих товаров по сайтам выдает ошибку.

Маркет-плейсы оказались менее расторопны – косметика Lamel доступна и на Wildberries, и на «Яндекс.Маркете», и на «Озоне».

Напомним, в выходные после теракта на Крымском мосту в своем русскоязычном аккаунте бренд Lamel поздравил подписчиков на мове «С днем хлопка», а после выложил «подборку» мейков, посвященных этому. Российские пользователи тут же поставили ультиматум магазинам парфюмерии – немедленно убрать с полок косметику Lamel.

Екатеринбург, Елена Сычева

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