В Екатеринбурге начали убирать опавшую листву

Коммунальные службы районных администраций Екатеринбурга приступили к уборке опавшей листвы. Ежедневно на эту работу направляется более 300 человек, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Рабочие сформированы в бригады. Они собирают листья с газонов, упаковывают их в мешки, а затем вывозят осенний мусор на утилизацию.

Коммунальщики спешат убрать листву, пока в городе стоит сухая и теплая погода. Напомним, с 15 октября городские службы благоустройства традиционно переходят на зимний режим работы с переоборудованием всех видов техники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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