В России запустили проект «КиберЗОЖ» для защиты от травли и мошенников в интернете

Минцифры РФ совместно с Санкт-Петербургским госуниверситетом телекоммуникаций и компанией «Ростелеком-Солар» запустило три спецпроекта для повышения киберграмотности граждан. Особый акцент делается на безопасном поведении в интернете детей и подростков.

Финансовый ущерб россиян от интернет-угроз составляет миллиарды рублей ежегодно. Ключевая проблема в том, что тема кибербезопасности не воспринимается в обществе как значимая. «Соблюдение всего нескольких простых правил кибергигиены позволит людям защитить себя от 80% киберугроз. Чтобы обучить граждан этим правилам, мы считаем важным рассказывать о них в тех форматах и на тех площадках, которые люди используют ежедневно», – рассказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Ростелекома», первый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом – травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория – подростки, которые являются одной из наиболее уязвимых групп в интернете. В рамках проекта популярные блогеры будут рассказывать собственные истории о том, как столкнулись и справились с кибербуллингом.

Второй проект называется «Сложные несложные пароли». Его цель – показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают люди при создании паролей, а также популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.

Еще один проект – «КиберЗОЖ» – учит полезным привычкам в интернете. Это сайт, который рассказывает о базовых правилах кибербезопасности: как создавать надежные пароли, защитить мобильное устройство, не попасться на фишинг и многое другое.

«Мы планируем по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей. Это важная социальная проблема. Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты», – подчеркнул генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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