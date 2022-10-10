Бастрыкин взял на контроль проверку по избиению школьника

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с избиением школьника взрослой женщиной в Екатеринбурге.

« Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщает пресс-служба СК.

Как уже сообщал «Новый день», инцидент произошел еще 30 сентября. Два семиклассника подрались на перемене, но в тот же день помирились. Один из мальчиков рассказал все маме, и она решила отомстить обидчику сына.

«Мы съездили в полицию, написали заявление, нам сказали: «В понедельник вам дадут направление на судмедэкспертизу». Состояние ребенка ухудшилось. В субботу мы вызвали скорую и уехали в «девятку», потому что сильно болела голова, у ребенка был испуг, – рассказала журналистам мать пострадавшего ребенка. – Она его прямо пинала и ногами по голове, и руками по голове била, кулаками».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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