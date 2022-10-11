В Екатеринбурге обновили расчет платы за наем муниципального жилья

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил положение о расчете платы за пользование муниципальными жилыми помещениями.

Как сообщается в документе, базовый размер платы равен 67,67 рубля за 1 кв. м общей площади квартиры или комнаты. Он умножается на площадь помещения. Затем учитывается качество жилья, в частности, материал наружных стен. Деревянные – коэффициент 0,9, шлакоблочные или из ракушечника, с облегченной кладкой – 1,0, кирпичные – 1,2, каменные и особо прочные, с железобетонными перекрытиями – 1,3.

Также при расчете платы имеет значение, есть ли в доме центральное отопление, электричество, горячая или холодная вода, водоотведение. Если все это есть – коэффициент 1,2; если нет чего-то из этого списка – 1,0; нет ничего – 0,8.

Если дом муниципального жилфонда расположен непосредственно в черте города, сумму придется умножить на 1,3. Если в одном из близлежащих поселков (Березит, Зеленый Бор, Исток, Медный, Мичуринский, Московский, Палкинский Торфяник, Полеводство, Садовый, Северка, Совхозный, Сысерть, Чусовское Озеро, Шабровский, Широкая Речка, Шувакиш, Верхнемакарово, Горный Щит) – на 0,8.

Полученную сумму умножают на установленный мэрией коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения в размере 0,136. Таким образом, например, плата за 3-комнатную квартиру площадью 70 кв м в деревянном доме без центральных коммуникаций в пригороде составит 371,05 рублей, в квартире такой же площади в городе, в капитальном доме, оборудованном всеми необходимыми коммуникациями – 1306,47 рубля.

Отметим, что в 2018 году плата за муниципальное жилье составляла от 1,63 до 10,84 рубля в месяц за 1 кв.м. в зависимости от категории помещения (качество здания, расположение, инфраструктура).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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