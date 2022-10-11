В Екатеринбурге после ДТП машину выбросило на тротуар (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Луначарского и Декабристов столкнулись две легковушки. У одной из них разбита вся передняя часть, машина стоит на дороге. А вторая после удара оказалась на тротуаре. На месте сотрудники ГИБДД и пожарная машина. Проезд близ этого участка затруднён.

«По предварительной информации водитель Audi двигался по ул. Декабристов со стороны ул. Восточная в сторону ул. Белинского при совершении поворота налево на ул. Луначарского не уступил дорогу автомашине Dodge, в результате чего произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются», – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу. Информация о пострадавших уточняется.

Машину выбросило на тротуар

Позднее в ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадала женщина пассажир Audi 1981года рождения. Она доставлена в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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