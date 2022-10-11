Прихожане Екатеринбургской епархии собрали для военных почти 3 млн рублей

Со 2 по 9 октября прихожане храмов Екатеринбургской епархии собрали около 3 миллионов рублей на помощь участникам СВО. Сбор средств проходил по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. По данным отдела социального служения, координировавшего сбор, приходами епархии собрано 2 855 982 рублей.

На собранные средства Православная служба милосердия приобретёт спальники, туристические коврики, рюкзаки, термобелье, теплые вещи, обувь, мультитулы, фонарики, зарядники, предметы личной гигиены и многое другое.

Духовник Православной службы милосердия, протоиерей Евгений Попиченко рассказал, что это уже шестой по счету сбор с начала спецоперации. Предыдущие проводились для беженцев, которых принимали приграничные епархии: Крымская, Ростовская, Воронежская и Белгородская. А сейчас стали поступать запросы от солдат, которые находятся в серых, фронтовых зонах.

«Мы считаем важным этот сбор, так как идет очень большая нагрузка на Министерство обороны РФ, и не всегда солдаты могут уже на поле боя получить элементарные вещи, которые им нужны экстренно: аптечки, теплые носки и перчатки и т.д. Так как запросы поступают от проверенных источников, мы будем закупать и отправлять только то, что сейчас действительно актуально. И мы точно знаем, что это будет адресная помощь», – сказал протоиерей Евгений Попиченко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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