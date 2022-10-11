Екатеринбург вошел в топ-5 мегаполисов для карьеристов

Екатеринбург вошел в топ-5 мегаполисов России, где карьерные перспективы выше всего. Таковы результаты исследования портала SuperJob. Первое и второе место предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург. На третьем оказалась Казань. Пятерку замкнули Тюмень и Екатеринбург.

«Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск: здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности роста для себя. Сложно построить карьеру в Волгограде, Новокузнецке и Астрахани», – отметили в пресс-службе сервиса.

Опрос проводился среди жителей 37 городов с численностью населения больше полумиллиона. Респондентами стали более 20 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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