В Исеть выпустят почти тысячу мальков сазана

В пятницу, 14 октября компания «Гринвич-жилая недвижимость» выпустит 800 мальков сазана в Верхне-Сысертское водохранилище.

Компания «Гринвич-жилая недвижимость» ведет масштабную застройку набережной реки Исеть по улице Щербакова. Одновременно строится два жилых квартала ЖК River park и СЕЗОНЫ, часть домов уже заселено. Оба проекта со стороны реки объединены большой благоустроенной набережной.

«Любое строительство с выходом к водоохранной зоне предполагает бережное отношение к природе и комплекс мероприятий по восстановлению и преумножению водной фауны. С этой целью компания «Гринвич-жилая недвижимость» произведет зарыбление Исети взрослым мальком сазана, размер одной рыбы около 5 см, вес не менее 20 грамм», – рассказали РИА «Новы й День» в пресс-службе компании «Гринвич – жилая недвижимость».

Екатеринбург, Елена Васильева

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