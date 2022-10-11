В Екатеринбурге нанесут разметку под электросамокаты

В Екатеринбурге планируют обновить разметку с учетом средств индивидуальной мобильности. Как сообщил сегодня на пресс-конференции замглавы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов, сейчас в мэрии изучают новую нормативно-правовую базу. Уже на этой неделе запланирована встреча с представителями кикшеринговых компаний.

«В этом году разметку уже невозможно нанести, погодные условия не позволяют. А на следующий год мы это планируем», – уточнил Бубнов. Напомним, в России наконец утвердили поправки в ПДД, которые регламентируют использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их скорость ограничат 25 км/ч. Движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К езде по тротуарам и пешеходным дорожкам допускаются только те транспортные средства, масса которых не превышает 35 кг. По краю проезжей части СИМ смогут ездить только там, где ограничение скорости не превышает 60 км/ч. граждане на обычных самокатах без двигателя, а также в роликовых коньках по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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