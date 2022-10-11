Уральцы жалуются на отсутствие мест в загородных отелях и на базах отдыха

Жители Свердловской области рассказывают, что столкнулись с дефицитом мест в загородных отелях и на базах отдыха. На выходные дни номера в популярных средствах размещения забронированы на месяц-два вперед, а в некоторых комплексах – вплоть до марта 2023 года. Эксперты говорят, что причина не в возросшем спросе, а в другом.

«Мы раньше часто отдыхали в термальном комплексе «Акварель» в Туринском районе. Но сейчас не смогли забронировать там номер ни на октябрь, ни на ноябрь. Я позвонила в администрацию, там сказали, что на выходные почти все подходящие нам номера забронированы до марта 2023 года», – рассказала «Новому Дню» жительница Свердловской области Галина.

На сайте «Акварели» действительно почти невозможно найти ни одного свободного номера на выходные до конца года. В будни ситуация лучше: есть свободные «стандарты», «люксы» и другие номера.

В других популярных местах отдыха свердловчан найти свободный номер на выходные в октябре или ноябре тоже оказалось непросто, но возможно. Например, в загородном отеле «Гринвальд» свободные «стандарты» (по одному-два номера) есть на конец октября, а вот коттеджи и люксы разобраны. В режевском комплексе «Баден-Баден» на осенние выходные тоже осталось по 1-2 номера разных категорий. Та же история в «Белой лошади». На сайтах баз отдыха номеров нет в отдельных корпусах.

Но эксперты говорят, что огромного спроса на отдых в Свердловской области до сих пор нет. Дефицит номеров можно объяснить несколькими факторами. «Некоторые туристические базы в осенне-зимний период могут закрываться, либо консервировать отдельные корпуса. Где-то со второй половины октября и до Нового года бывает закрыта большая часть номерного фонда таких баз, где несколько корпусов. Затем они открываются под коропоративы, и вновь закрываются, – пояснил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – В целом для Свердловской области по-прежнему остается проблемой неразвитость загородных средств размещения, что приводит к высокой стоимости проживания, не всегда соответствующей сервису. Но мы видим, что начинается развитие. Меры государственной поддержки, озвученные Ростуризмом, другими инстанциями, воодушевили предпринимателей и крупные компании на то, чтобы вкладывать средства в загородные отели. Мы ожидаем, что если в следующем году дойдут все федеральные средства, обещанные нашей области, то ситуация начнет меняться, и изменится в сторону улучшения в течение двух лет».

Сейчас, по словам Михаила Мальцева, в Свердловской области большинство интересных проектов сконцентрированы как раз в Сысертском районе: это те же «Гринвальд», «Белая лошадь», загородный клуб «Лес». Поэтому вполне объяснимо, что к ним интерес есть. «Но этого не достаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию с загородным номерным фондом. Если у нас увеличится количество загородных средств размещения, возможно, будет и культура выезда на выходные дни именно внутри региона. Потому что сейчас даже летом фраза «поехали на озера» – это не про Свердловскую область, это про Челябинскую», – считает президент УАТ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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