Назначения министров ждут на следующей неделе

Назначение членов кабинета министров Свердловской области начнется, по некоторым данным, только на следующей неделе. Хотя после выборов прошел уже месяц, избранный губернатор Евгений Куйвашев пока не утвердил состав правительства. Его замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.

Как сообщают источники «Нового Дня» в Белом доме, до конца этой недели глава региона в отпуске в связи с личными обстоятельствами – у Евгения Куйвашева умер отец. Со следующей недели, вероятно, начнется формирование правительства Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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